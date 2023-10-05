بريطانيا تدعم الكوادر الطبية فى نيجيريا وكينيا وغانا بـ15 مليون أسترلينى

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أعلنت المملكة المتحدة نشر 15 مليون جنيه استرليني لدعم موظفي الرعاية الصحية في كينيا ونيجيريا وغانا، في خطوة تستهدف الاحتفاظ بالكوادر الطبية.

وقال وزير الصحة البريطاني ويل كوينس - في بيان - إن المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة والبالغة 15 مليون جنيه استرليني تعمل على دعم القطاع الطبي خلال الثلاث سنوات القادمة عبر توفير خدمات صحية للمواطنين.

وتابع إن جائحة كورونا أظهرت حاجة المملكة المتحدة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات الصحية العالمية، والتي فرضت ضغوطًا كبيرة على القطاع الصحي كما أدى الوباء أيضًا إلى ضغوط الاحتفاظ بالقوى العاملة في جميع أنحاء العالم، بينما زاد الطلب على موظفي الرعاية الصحية.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تقدر النقص في 10 ملايين عامل صحي على مستوى العالم بحلول عام 2030؛ مما يهدد تحقيق التغطية الصحية العالمية الشاملة ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الصحية في جميع أنحاء العالم فيما تعد مواجهة تحديات الاحتفاظ بالقوى العاملة الحاسمة أمرًا أساسيًا لتعزيز الأنظمة الصحية وبناء المرونة العالمية ضد الأوبئة المستقبلية حتى يمكن حماية الناس في جميع أنحاء العالم.

وشدد على أن "الموظفين ذوي المهارات العالية هم العمود الفقري لخدمة صحية قوية، لذلك من الضروري أن نتمكن من دعم تدريب وتوظيف والاحتفاظ بالقوى العاملة الصحية الماهرة في كينيا ونيجيريا وغانا".