بتكلفة 21 مليار و 300 مليون دولار تشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء 2028 بالضبعة

كتبت رحمة رمضان

تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بمنطقة الضبعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و 300 مليون دولار.

و من المقرر أن يتم التشغيل التجارى لأول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بحلول عام 2028 ، و فيما يلي تفاصيل الجدول الزمنى للتشغيل التجارى لمحطة الضبعة النووية وهو كالاتى:

1- تشغيل المفاعل الأول رقم واحد فى 2028.

2- المفاعل الثاني فى 2029.

3- المفاعل الثالث فى 2030.

4- المفاعل الرابع فى 2031.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هى المحطة النووية الأولى من نوعها فى مصر، والتى سيتم بناؤها فى مدينة الضبعة فى محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة.

وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1200 ميجا وات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 1200+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 نوفمبر 2015 والتى تم توقيعها بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.