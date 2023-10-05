وقالت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بلوش فى مؤتمر صحفى "إن السياسة الوطنية تجاه اللاجئين الأفغان فى البلاد باقية دون تغيير وأن إعادتهم الآمنة إلى وطنهم هى قضية منفصلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأوضحت المتحدثة أن العملية الجارية تستهدف الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لم يكن لديهم وثائق صالحة للبقاء، وأن العملية لا علاقة لها باللاجئين الأفغان الذين تستضيفهم باكستان لعدة عقود على الرغم من القيود الاقتصادية.

وأكدت زهرة بلوش أن التجارة الثنائية بين باكستان وأفغانستان مستمرة، لكنها شددت على أن باكستان لن تقبل إساءة استخدام مرافق تجارة الترانزيت، موضحة أن باكستان عبرت بوضوح عن مخاوفها بشأن التهديدات الصادرة من أفغانستان وقالت "نحن نؤمن بالدبلوماسية وسنواصل العمل مع السلطات الأفغانية لضمان عدم استخدام الأراضى الأفغانية لإثارة الإرهاب".