انهيار منزل بقرية العمار بطوخ دون إصابات والنيابة تنتدب المعمل الجنائى

شهدت قرية العمار الكبرى التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، انهيار منزل ريفى مكون من طابقين حوائط حاملة بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالخشب والعروق دون وجود إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغا بانهيار منزل مكون من طابقين في قرية العمار الكبرى التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتبين من التحريات والمعاينة وجود كسر ماسورة مياه عمومية بالشارع الرئيسى بمنطقة السوق بقرية العمار الكبرى وجرى طفح المياه بالشوارع، مما أدى إلى إنهيار منزل المواطن "وائل.ف.ج" المكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالخشب والعروق وجار إصلاح عطل كسر خط المياه الرئيسى بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية ومجلس مدينة طوخ.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.