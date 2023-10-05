انقطاع المياه عن عدد من مدن الدقهلية وتصل لبعض مناطق دمياط اليوم

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية ، عن انقطاع المياه اليوم الخميس الموافق 5/10/2023، في عدد من مدن المحافظة والقرى التابعة لها وتمتد لبعض مناطق تابعة لمحافظة دمياط، لعدد من الساعات المختلفة وذلك لأعمال صيانة.

حيث أعلنت الشركة عن انقطاع المياه، لمدة 6 ساعات من الساعة 2 مساءًا، وحتى الساعة 8 مساءًا، بمناطق مدينة نبروه بالكامل، وقرى كفر الجنينة، والحصة، ودرين، ونشا، وذلك لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصة، الواصل بين محطة مياه نبروه (2)، وقرية كفر بهوت.

فيما أعلنت الشركة عن انقطاع المياه ببعض قرى مركز ومدينة منية النصر، والبجلات، وميت تمامة، ومنية النصر، وتصل إلي كفر تقى التابعة لمحافظة (دمياط)، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة طارئة بمرفق مياه بساط كريم الدين المغذي لمركز ومدينة منية النصر.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه فى مناطق تابعة لمدينتي دكرنس وبني عبيد، لمدة 8 ساعات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا بالمناطق التالية: الوحدة المحلية بطفر، والوحدة المحلية بصدقا، وجزء من الوحدة المحلية بالصلاحات، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة على خط مياه قطر 800 مم بولي إيثيلين بخط ميت فارس

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.