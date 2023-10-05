اليوم.. قطع المياه عن إهناسيا الخضراء وضعفها بقرى النويرة وتوابعها ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ، أنه تقرر قطع المياه عن قرية إهناسيا الخضراء/مركز بني سويف، وضعفها عن قرى النويرة وعزبتي إسلام وفيصل/مركز إهناسيا- وذلك اليوم الخميس 5 أكتوبر من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الـ 2 ظهرًا، وذلك للقيام بأعمال صيانة بغرفة محابس بمدخل قرية إهناسيا الخضراء.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.



