اليابان تبدأ تصريف كمية ثانية من مياه محطة "فوكوشيما"

وكالات

بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو"، صباح الخميس، تصريف المزيد من المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما دايتشي" المنكوبة للطاقة النووية.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، ستستمر عمليات التصريف لمدة 17 يوماً تقريباً وسيتم خلالها إطلاق نحو 7800 متر مكعب من المياه المعالجة في المحيط الهادئ.

وتقول هيئات نووية، بما في ذلك "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة، إن الخطة "ليس لها تأثير يذكر على البشر والبيئة".

وبدأت اليابان تصريف المياه في خطوة رئيسية باتجاه الوقف النهائي لمحطة فوكوشيما التي شهدت حوادث انصهار بعد تعرضها لأمواج مد عاتية في عام 2011، في أسوأ كارثة لمحطة نووية في العالم منذ تشرنوبل قبل 25 عاماً.