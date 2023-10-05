المستشار الألمانى يعد أوكرانيا بنظام مضاد للطائرات من طراز "باتريوت"

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وعد المستشار الألمانى أولاف شولتس الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بنظام آخر مضاد للطائرات من طراز "باتريوت" لأشهر الشتاء.

وطبقا لقناه (ايه ار ديه) الألمانية فقد أعلن ذلك السياسى من الحزب الاشتراكى الديمقراطى بعد اجتماعه مع الرئيس الاوكرانى فوليمير زيلينسكى على هامش القمة الأوروبية فى غرناطة بإسبانيا.



ونقلت القناة عن المستشار الألمانى "هذا هو ما نحتاجه بشدة الآن". ومن المتوقع أن تحاول روسيا مرة أخرى فى الشتاء تهديد البنية التحتية والمدن فى أوكرانيا بهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار.



يشار إلى أنه قبل وقت قصير من الاجتماع بين شولتس وزيلينسكي، أصبح من المعروف أن المستشار الالمانى لا يريد تسليم صواريخ (كروز) من طراز (توروس) إلى منطقة الحرب فى الوقت الحالي، على الرغم من الطلبات العاجلة من أوكرانيا .



جدير بالذكر أن التيار الكهربائى انقطع عن أكثر من 60 مدينة فى روسيا بعد هجوم بطائرات بدون طيار فيما قتل أكثر من خمسين شخصا من بينهم مدنيين بصاروخ تقول السلطات الأوكرانية إنه روسي. وكان القتلى يحضرون حفل تأبين فى مقهى ومتجر، فيما لم تعلق روسيا على الحادث.