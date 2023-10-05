المرصد الأوروبى: عام 2023 فى طريقه لأن يكون أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

فاطمة شوقى

كشفت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن عام 2023 في طريقه لأن يكون العام الأكثر حرارة على الإطلاق.

وأوضح مرصد كوبرنيكوس الأوروبي - في تقرير له بحسب ما نقلته صحيفة لابانجورديا الإسبانية أن شهر سبتمبر 2023 كان أدفأ شهر سبتمبر تم تسجيله على الإطلاق.

وأضاف المرصد إلى أن درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كانت أعلى بمقدار 0.52 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة العالمية.

وتوصل المرصد الأوروبي إلى هذه النتيجة بناء على التحليلات التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسب الآلي باستخدام مليارات القياسات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية حول العالم.

ارتفعت درجة الحرارة في أوروبا بمقدار 2.3 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، أي بمعدل أسرع بمرّتين من المتوسّط العالمي منذ الثمانينيات، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية.

وبينما ارتفعت درجة حرارة سطح الكوكب بمقدار 1.2 درجة مئوية بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أشار مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ بيتيري تالاس في مقدّمة التقرير إلى أنّ "أوروبا هي أكثر منطقة في العالم تشهد تسارُعاً في ارتفاع درجات الحرارة".

وشهدت فرنسا ارتفاع استثنائى الأحد الماضى ، ووصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في الجنوب الغربى ، وكان يوم الاثنين الماضى ذرة الموجة الحارة حيث وصلت الى 35 درجة ، كما استمرت هذه الموجة الحارة، التي تؤثر أيضا على إسبانيا والبرتغال بدرجات حرارة تزيد بين 5 و15 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي هذه الأيام، بعد شهر سبتمبر الذي كان "الأكثر سخونة في فرنسا" منذ بدء القياسات في عام 1900، حيث أظهرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن شهر سبتمبر شهد تسجيل أكثر درجات الحرارة سخونة منذ بدء تدوين القياسات الحرارية في البلاد عام 1900.

وكشفت القياسات أن شهر سبتمبر هذا العام هو الأكثر حرارة مع متوسط درجات حرارة بلغ 21.5 درجة مئوية.