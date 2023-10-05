اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يستكمل الكشف الطبى اليوم

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:09 ص
المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يستكمل الكشف الطبى اليوم فريد زهران
كتب _ سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستكمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل، إجراء الكشف الطبي، اليوم الخميس، ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بمستشفى معهد ناصر.
 
وأعلن زهران عزمه الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2024 التي تنطلق 1 ديسمبر 2023، مدعوما من الهيئة العليا لحزبه وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في مقدمتها حزب العدل.
 
ودشن زهران حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي حاشد عقده يوم الثلاثاء 3 أكتوبر في أحد فنادق الجيزة، وأكد أنه يعتبر نفسه مرشحا لمواجهة نظام احتكر السلطة والمجال العام على مدار سبعين عاما، موضحا أن بداية التحرر تأتي بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، نحتاج لانتخابات تعكس إرادة الناس كما يحدث فى معظم دول العالم.
 
 

الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة