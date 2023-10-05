اليوم السابع
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العاهل المغربى يعين فوزى لقجع رئيسًا للجنة كأس العالم 2030

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:56 م
العاهل المغربى يعين فوزى لقجع رئيسًا للجنة كأس العالم 2030 العاهل المغربى الملك محمد السادس
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عين العاهل المغربى الملك محمد السادس، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزى لقجع، رئيسا للجنة كأس العالم 2030

وأفاد بيان للديوان الملكى المغربى اليوم /الخميس/، بأن هذا التعيين يأتى بعد تصويت مجلس الفيفا، الذى اختار بالإجماع ملف "المغرب- إسبانيا- البرتغال" المرشح الوحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030


وأضاف البيان أنه، بهذه المناسبة، أعرب العاهل المغربى الملك محمد السادس عن رغبته وإرادته فى أن يكون تنظيم هذه المسابقة العالمية مدفوعًا بطموح قوى يحمله مشروع يمكن أن يحقق نجاحًا كبيرًا لهذه النسخة


وكان العاهل المغربى استقبل اليوم بالقصر الملكى بالرباط، فوزى لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

 

 


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