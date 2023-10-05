اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:00 م
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الطقس فى مطروح.. أمطار متفاوتة الشدة بمناطق متفرقة ورفع حالة الطوارئ

الخميس، 05 أكتوبر 2023 04:43 م
الطقس فى مطروح.. أمطار متفاوتة الشدة بمناطق متفرقة ورفع حالة الطوارئ حالة الطقس -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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حالة من عدم الاستقرار فى الطقس تشهدها مطروح، وحيث شهدت المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بشكل متقطع، نتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادى إسماعيل ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ والتأهب القصوى، منذ مساء أمس الأربعاء، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، وربطها بغرف العمليات الفرعية، بمدن ومراكز المحافظة، وجميع الجهات المعنية، للسيطرة على أى حادث طارئ والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم.

ومن جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة غد الجمعة، حيث تتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
 
كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 30
 
درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 25 والعظمى 40

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