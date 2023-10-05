اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصرف الصحى بالإسكندرية تكثف أعمال تصريف مياه الأمطار

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:31 ص
الصرف الصحى بالإسكندرية تكثف أعمال تصريف مياه الأمطار تطهير الشنايش
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أعمال تصريف مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية، حيث شهدت محافظة الإسكندرية ، صباح اليوم هطول أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة ، وغزيرة على مناطق المنتزة و المعمورة وأبو قير مع تكاثف السحب و غيوم السماء ، و انخفاض فى درجات الحرارة.
 
وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية أنه قد تم رفع درجات الاستعداد بانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى وحتي استقرار حالة الاضطراب الجوي.
 
 وأكد علي استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع وإيقاف الإجازات وبدل الراحات وعلي تواجد كل مسئولي القطاعات المعنية علي مدار الساعة.
 
وأشار الي الاستعداد لاستمرار الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية اليوم الخميس ، أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا .
 
وأوضح بجاهزية وتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا،وانعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر علي مدار 24 ساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.
 
 
ونناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175أو علي رقم الواتس أب 01201175175
 
 
 
تصريف مياه الامطار
تصريف مياه الامطار

تطهير الشنايش
تطهير الشنايش

عمال الصرف الصحى
عمال الصرف الصحى

 

 


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