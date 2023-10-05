"الصحة" تكشف تفاصيل تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، والتى تمت شراكة بين الحكومة المصرية وجريفولز العالمية الرائدة في مجال أدوية البلازما برأس مال 300 مليون دولار، والهدف منها دعم النظام الصحي للوصول للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتصديرها، حيث تم توريد 10 شحنات بلازما للخارج واستلام أول دفعة من 3 مشتقات بلازما تكلفة استيرادها السنوية 40 مليون دولار.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الدولة المصرية خرجت من المفهوم الضيق للصحة كونه حق المواطن في تلقى العلاج إلى المفهوم الأوسع وهو حق المواطن في الصحة، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، وهي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليًا واجتماعيًا لا مجرد انعدام المرض أو العجز.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان مع المواطن المصري من اليوم الأول بمبادرات رئاسية تغطي جميع المراحل العمرية".

واستكمل: "التأمين الصحي الشامل تحقق في 6 محافظات وخلال فترة قليلة سيمتد لمحافظات أخرى لتوفير تغطية صحية شامة للمواطنين على مستوى الجمهورية". وقالت: "تم تطوير المستشفيات والمراكز ولا توجد محافظة إلا وبها تطوير وإنشاءات".

وتابع: "وزارة الصحة والسكان عملت منذ 2014 على دعم الكوادر والفرق الطبية من خلال القوانين التي تؤكد حقهم في الحياة المادية المستقرة، ومؤخرًا صدر قانون خاص بالمجلس الصحي المصري واللائحة التنفيذية له تنظم التدريب المهني والتخصصي للعاملين في القطاع الصحي.