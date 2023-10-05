الصحة تعلن تفاصيل خدمات الكشف الطبى ببرنامج رعاية كبار السن

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يتضمن الكشف عن:-

- الأمراض المزمنة التى تتمثل فى ( ارتفاع ضغط الدم - السكر - أمراض القلب الاعتلال الكلوى )

- الاضطرابات النفسية والعصبية ) الاكتئاب - ضعف المهارات المعرفية والإدراكية )

- أمراض الجهاز الهضمى

- أمراض كسوء التغذية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت زيادة أعداد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبارالسن من 401 إلى 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

وأضاف «عبدالرازق»، أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.