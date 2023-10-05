الشرقية تتصدر المحافظات فى تقديم الخدمات الطبية عبر القوافل المجانية

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، ان المحافظة تصدرت محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي بتوقيع الكشف الطبي على عدد 15 ألفا 879 مواطنا فى مختلف التخصصات الطبية والبالغ عددهم 13 تخصصا فى "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية".

هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وذلك ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الوزارة قد أعلنت أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و440 مواطنًا بمحافظة أسوان، و8 آلاف و803 مواطنين بأسيوط، و7 آلاف و435 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و798 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و879 مواطنًا بالأقصر، و1370 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفًا و937 مواطنًا بالبحيرة، و11 ألفًا و543 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و297 مواطنًا بالدقهلية، و4 آلاف و748 مواطنًا بالسويس، و15 ألفًا و879 مواطنًا بالشرقية، و11 ألفًا و498 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و647 مواطنًا بالفيوم، و8 آلاف و138 مواطنًا بالقاهرة، و9 آلاف و658 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و911 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفًا و776 مواطنًا بالمنيا، و2689 مواطنًا بالوادي الجديد، و9 آلاف و900 مواطن ببني سويف، و1390 مواطنًا بجنوب سيناء، و9 آلاف و888 مواطنًا بدمياط، و8 آلاف و805 مواطنين بسوهاج، و3 آلاف و663 مواطنًا بقنا، و7 آلاف و807 مواطنين بكفرالشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و199 مواطنًا بمطروح.