الشباب والرياضة تُنفّذ ورش للحرف اليدوية تحت شعار "مهنتك..حرفتك"

كتبت ياسمين يحيى

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب تنفيذ سلسلة الورش الحرفية والتراثية والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "مهنتك.. حرفتك" على مستوى المحافظات .

وشملت السلسلة ورشة الصدف بمركز شباب القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة بمشاركة 20 فتاة من أندية الفتاة والتطوع، حيث تناولت الورشة التعرف على المواد المستخدمة ومراحل التصنيع.

وفي السياق نفسه، تم تنفيذ ورشتي للحرف اليدوية بمحافظة الأقصر الأولى للتدريب على صناعة الحقائب بالخرز بمشاركة 30 شبابا وفتاة من أعضاء أندية الفتاة والمرأة والتطوع، والثانية للمفروشات بمركز شباب الدير باسنا، وفي محافظة كفر الشيخ تم تنفيذ ورشة للتدريب علي الكوريشيه، بمركز شباب ابشان.

وتهدف الورش إلى تنمية مهارات الفتيات والشباب في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهم لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي لديهم .