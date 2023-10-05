السلفادور تطلق أكبر مزارع تعدين البيتكوين فى العالم

فاطمة شوقى

أطلقت السلفادور أكبر مزارع تعدين البيتكوين في العالم وأعلنت شركة فولكانو إنرجي Volcano Energy لتعدين عملة البيتكوين الرقمية فى السلفادور، في بيان عن شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص في السلفادور باستثمار قدره 1 مليار دولار لإنشاء واحدة من أكبر مزارع تعدين البيتكوين على مستوى العالم.

وأشارت صحيفة كريبتو نوتثياس الإسبانية إلى أن المشروع سيبدأ باستثمار أولي قدره 250 مليون دولار، بدعم من قادة صناعة بيتكوين الرئيسيين بالتعاون مع مطوري الطاقة المتجددة، كما قالت فولكانو إنرجي إنه سيتم تخصيص ما يقدر بنحو 241 ميجاوات لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل بلدة ميتابان الشمالية الغربية، والتي ستقوم بتشغيل مزرعة تعدين البيتكوين.

وتعتبر هذه الخطوة اثبات جديد لتصميم الرئيس السلفادور نجيب بوكيلى على الاعتماد على البيتكوين ، حيث أنه منذ عامين أعلنها عملة قانونية ، كما وافق البرلمان السلفادورى على قانون خاص بتنظيم إصدار الدولة والكيانات الخاصة أوراق مالية مدعومة بعملة بيتكوين الرقمية.

ويهدف مشروع القانون، المدعوم من جانب مشرعي الحزب الحاكم المتحالف مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية مع خلق فرص تمويل جديدة للمواطنين والحكومة والشركات الخاصة عن طريق بيع السندات المدعومة بعملة بيتكوين الرقمية، ومن المقرر تمرير القانون للرئيس نجيب بوكيلي للتصديق كي يدخل القانون حيز التنفيذ.