الرصد الزلزالى بالعراق يعلن تسجيل 48 هزة أرضية خلال سبتمبر الماضى

وكالات الأنباء

أعلنت هيئة الأنواء الجوية فى العراق، اليوم الخميس، تسجيل 48 هزة أرضية خلال شهر سبتمبر الماضى، فيما أشارت إلى أن 36 هزة حدثت داخل البلاد.

وقال مدير عام الهيئة عبد العظيم الساعدي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "عدد الهزات المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضى بلغ "48" هزة أرضية منها "36" هزة في العراق، (11) داخل إيران، فضلاً عن هزة واحدة في سوريا".

وأوضح، أن "النشاط داخل البلاد تركز في السليمانية قضاء جمجمال، حيث وصل عدد الهزات فيه الى (15) هزة، فيما سجلت أربيل (7) هزات وواسط سجلت (6) هزات، بالإضافة الى (3) هزات في نينوى".

وتابع، أن " هزتين حدثتا في ميسان بينما سجلت هزة واحدة في كركوك وأخرى في ديالى"، مؤكداً أن "الهيئة ووفقاً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس تعمل على اتمام دخول (28) محطة حديثة للعمل في رصد التغيرات المناخية بأسرع وقت".