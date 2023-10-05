الرئيس الأوكراني يصل إسبانيا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية

فاطمة شوقى

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم ،الخميس، إلى مدينة غرناطة الإسبانية؛ لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية والتي يحضرها قادة حوالي 50 دولة أوروبية.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر منصة ، اكس، للتواصل الاجتماعي - "وصلت إلى غرناطة بإسبانيا للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية ،و هدفنا المشترك هو ضمان أمن واستقرار بيتنا الأوروبي المشترك"، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.

وأضاف "نعمل مع شركائنا على تعزيز البنية الأمنية الأوروبية، وخاصة الأمن الإقليمي، وأوكرانيا لديها مقترحات جوهرية في هذا الصدد".

وتابع "الأولوية الرئيسية بالنسبة لأوكرانيا، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، تتلخص في تعزيز الدفاع الجوي.. لقد وضعنا بالفعل الأساس لاتفاقيات جديدة مع الشركاء ونتطلع إلى الموافقة عليها وتنفيذها".

واختتم قائلا "لابد أن يكون هذا يوما مثمرا بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا ككل".