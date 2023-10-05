اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:02 م
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:41 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حملة أمنية
محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (شراء الأراضى - شراء السيارات – شراء وثائق تأمينية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية

غسيل أموال

قرصنة

حملة امنية



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