الداخلية تدفع بسيارات الإغاثة والأوناش لمساعدة أهالى مطروح والإسكندرية.. صور

كتب محمود عبد الراضي

ساعد رجال الشرطة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ الذى شهدته بعض المناطق بمحافظتى "مطروح - الإسكندرية"، وذلك من خلال التواجد الأمنى بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

ونشرت أجهزة وزارة الداخلية كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة، وأبرزها سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق، كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار موجة الأمطار.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين. الأمر الذى لاقى استحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية.