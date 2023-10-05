ونقلت قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، عن بيان نشره موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية قوله: إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لأخطار الكونجرس الأمريكي بهذا البيع المحتمل.

وأشار البيان إلى أن الصفقة تشمل أيضا معدات الاتصالات والأدوات ومعدات الاختبار، وخدمات الدعم التى تشمل مجموعات التزلج، ومجموعات القياس عن بعد، والمولدات، والمنشورات، والوثائق الفنية ومعدات التدريب وقطع الغيار والإصلاح، كما تضم توفير مدرب شخصي من أجل التدريب على المعدات الجديدة ودعم فريق المساعدة الفنية الميداني، ودعم اختبار الطيران والأهداف، وخدمات المساعدة الفنية والدعم الهندسي واللوجستي.

وأضاف البيان أن هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حلف الناتو الذي يعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا.

وأكمل البيان، أن بيع نظام صواريخ باتريوت سيؤدي إلى تحسين قدرة الدفاع الصاروخي الإسبانية، ويعمل على زيادة القدرات الدفاعية لجيشها، ودعم هدفها المتمثل في تحسين الدفاع الوطني والإقليمي وقابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي.

وشدد البيان على أن بيع هذه المعدات لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، كما أنه لن يكون له تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة الصفقة العسكرية المقدمة إلى أسبانيا