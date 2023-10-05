الجمهورية الجديدة.. طرق وكبارى غيرت وجه الحياة بمحافظة المنيا.. تعرف عليها

المنيا-حسن عبد الغفار

غيرت المشروعات التى تم تنفيذها والتى يجرى تنفيذها فى محافظة المنيا وجه الحياة هناك، وساهمت فى رفع المعاناة عن المواطنين بالمحافظة، ومنها إنشاء كوبرى ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية بمحافظة المنيا، عبورا بمزلقان السكة الحديد، والذي يجرى تنفيذه بطول 2 كم على 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها وشمالها، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 290 مليون جنيه.

وإحلال وتجديد كوبري ديرمواس على ترعة الإبراهيمية بتكلفة 8 ملايين و605 آلاف جنيه، حيث تبلغ مساحة الكوبرى 50 متر طول، و12 متر عرض، وذلك في إطار تطوير شبكة الطرق القومية وإحلال وتجديد الكباري بما يتلائم مع زيادة الأحمال المرورية الحالية والمستقبلية.

وكذلك كوبرى الجديد لقرية الحواصلية على ترعة الإبراهيمية يربط الكوبرى بين القرى الواقعة غرب الابراهيمية "الحواصلية ـ ريدة" بقرى شرق الابراهيمية "بنى حماد ـ منشأة الحواصلية ـ دوار شعراوى ـ المطاهرة ـ بنى مهدى" تم إدراج إنشاء كوبرى الحواصلية خلال سنتين ماليتين عام 2014-2015 بمبلغ 2 مليون جنيه وفى السنة المالية 2015-2016 بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وكوبرى بنى مزار العلوى، وهو من أهم المشروعات بالوجه القبلي، ويمثل خطوة عملاقة في خطة التنمية واستكمالا للمحاور العرضية في وسط مصر. نظرا لأهميته الكبرى في ربط الشرق بالغرب من محافظة البحر الأحمر، وتحديدا مدينة "رأس غارب"، مرورا بالشيخ فضل بعرض الصحراء الشرقية عابرا وادي النيل وصولا إلى مدينة بني مزار.

ويتقاطع بشكل حر مع طريق "القاهرة / أسوان الزراعي" غرب النيل، ويمتد إلى طريق "القاهرة / أسيوط / سوهاج الصحراوي"، ويشمل 3 كباري هي: بني مزار "1" على النيل، وبني مزار "2" على السكة الحديد أعلى الطريق الزراعي، وبني مزار "3" على "طريق القاهرة / أسوان الصحراوي". كما يشمل أعمال رصف المداخل والربط بين الكباري بطول 11 كم. ليتقاطع هذا المحور العرضي بشكل حر مع 3 محاور طولية رئيسية، بالإضافة إلى نهر النيل العظيم. ولأن أرواح المواطنين وتأمين سلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة، فقد تم تنفيذ 6 أنفاق مشاة موزعة بطول المحور. لتحقيق السلامة وتأمين تحركات المزارعين من أبناء هذه المنطقة.

وكوبري صفط الخمار على ترعة سري باشا بمركز ومدينة المنيا ، والذي يربط بين شرق وغرب قرية صفط الخمار تم إحلاله وتجديده بالكامل بتكلفة 2 مليون و562 ألف جنيه ، حيث يصل عرض الكوبري حوالى 10أمتار، كما تم رصفه وإنارته ضمن خطة الوحدة المحلية للعام المالي 2016-2017.

إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم أعمال الإحلال والتجديد شملت دعم لهيكل الكوبري، وصب بلاطة سقف الكوبري، وأعمال الدهانات لهيكل الكوبري من الداخل والخارج، وكذلك أعمال رصف الكوبرى بإجمالي 3 ملايين جنيه.

إنشاء كوبري طوخ الخيل بتكلفة 8 ملايين و500 ألف. كوبري إدمو الجديد على ترعة سري باشا بقرية دمشير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 ملايين و600 ألف جنيه. الكوبري يخدم قرى دمشير وتوابعها شرقا، وههيا، ورسلان، وإدمو وعاصم غربا،

الطريق الصحراوى الغربى

شملت أعمال تطوير وتوسعة الطريق الصحراوى الغربى ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا، يبلغ إجمالي أطواله 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014.