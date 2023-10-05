التصريح بدفن جثتى شقيقين لقيا مصرعهما فى تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى

كتب أحمد إسماعيل

ناظرت النيابة العامة بالجيزة جثتى شقيقين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الصحراوي في الصف ، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليهم وإعداد تقرير بالوفاة وصرحت بالدفن.

وانتدبت النيابة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص السيارات وبيان سبب الحادث ، وطلبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الصف، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وذكروا أن الحادث وقع بين 3 سيارات، منهم سيارة نقل "تريلا"، مما أسفر عن مصرع شقيقين يقيمان بمحافظة الشرقية.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارات، كما تم الاستماع لأقوال قائدي السيارات، للتوصل لسبب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الصف، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث التصادم وقع بين 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شقيقين، وإصابة 8 آخرين.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى الصف المركزي، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.