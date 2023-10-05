اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين.. مرسوم ملكى بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظا للمصرف المركزى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:42 م
البحرين.. مرسوم ملكى بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظا للمصرف المركزى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
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أصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (93) لسنة 2023 بتعيين محافظ لمصرف البحرين المركزى، وذلك بناءً على ترشيح مجلس إدارة مصرف البحرين المركزى، وبعد موافقة مجلس الوزراء. 
 
ونص المرسوم الملكى على :المادة الأولى يُعيَّن السيد خالد إبراهيم حميدان محافظاً لمصرف البحرين المركزى لمدة خمس سنوات.
 
وفيما يتعلق بالمادة الثانية فقد ذكرت : على رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزى تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2024، ويُنشَر فى الجريدة الرسمية.

البحرين

مصرف البحرين المركزى

المركزى البحرينى



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