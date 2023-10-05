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الاتحاد الديمقراطى السودانى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:11 م
الاتحاد الديمقراطى السودانى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر محمد عثمان الميرغني
كتب: أحمد جمعة

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تقدم الحزب الاتحادى الديموقراطي الأصل السوداني برئاسة الزعيم الوطنى محمد عثمان الميرغني، باسمى التهانى إلى مصر رئيسًا وحكومة وشعبا في ذكرى نصر أكتوبر، مشيدا بما حققته القوات المسلحة المصرية من تضحيات عظيمة أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها واسترداد أرضها.

وقال نائب رئيس الحزب الاتحادى الديموقراطى الأصل رئيس تحالف الكتلة الديمقراطية السودانية، جعفر الميرغنى - في بيان أصدره الحزب اليوم الخميس "إن انتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة سوف تبقي معلمًا بارزًا وعلامة مضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها".

وجاء في بيان الميرغني: "يطيب لنا أن نتقدم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرشيدة و عبره لشعب مصر الشقيق، بأحر تهانينا القلبية وتمنياتنا الأخوية، بإحيائكم الذكرى السنوية لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، التي توج جيش مصر وشعبها العظيم فيها انتصاره التاريخي باسترداد أرضه، نغتنم هذه المناسبة الهامة لنشيد بما وصلت إليه مصر العزيزة من إنجازات لافتة، ومن تعزيز لمكانتها ودورها إقليميًا ودوليًا تحت قيادتكم الرشيدة، كما نشيد بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط  بين السودان ومصر و بين الشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من النماء والتطور. ونثمن عاليًا مواقف مصر قيادة وشعبًا الثابتة والداعمة للشعب السوداني وقضاياه كافة".


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محمد الميرغني

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اخبار مصر اليوم

ذكرى انتصارات اكتوبر

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