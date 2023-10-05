اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها أمطار

الخميس، 05 أكتوبر 2023 08:58 ص
الأرصاد: تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها أمطار طقس - ارشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.
 

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة