اليوم السابع
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الأرصاد الجوية: سيول مطروح تم السيطرة عليها والأمطار تصل إلى الإسكندرية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:53 م
الأرصاد الجوية: سيول مطروح تم السيطرة عليها والأمطار تصل إلى الإسكندرية الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لتقلبات جوية هذه الأيام، مؤكدة أن فصل الخريف هو فصل تتولد فيه المنخفضات الجوية.
 
وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا بدأنا نرى أمطارا متفاوتة الشدة على محافظات الجمهورية، بداية من الأسبوع الجاري، على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، ووصلت أيضًا إلى القاهرة الكبرى.
 
وأوضحت أنه منذ الأمس هناك زيادة نسبية في كميات الأمطار على المناطق الشمالية، وكانت رعدية في بعض المناطق من محافظة مطروح، والتي تأثرت بأمطار غزيرة بعض الشىء.
 
وأكدت أن هناك توقعات بسقوط أمطار على محافظات شمال البلاد من خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة بعض الشىء على مطروح والإسكندرية، وتمتد إلى كفرالشيخ والبحيرة، لافتة إلى أن أمطار محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون خفيفة لا تؤثر على الأنشطة اليومية.
 
وتابعت أن محافظة مطروح تعرضت لسيل في الساعات الماضية، ما أدى إلى تجمعات لمياه الأمطار، وجار التعامل معها من قبل المحافظة، وامتدت الأمطار حتى وصلت محافظة الإسكندرية.

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