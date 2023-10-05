اعترافات قاتل سائق بسوهاج: استدرجته لمكان نائٍ لسرقة التوك توك

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"استدرجته لمكان نائي وسرقته"، بهذه الكلمات اعترف لص بقتل سائق لسرقة توك توك في سوهاج، مؤكدا أنه طلب من المجني عليه توصيله لأحد الأماكن في حي الكوثر بسوهاج، وما أن توارى بعيدا عن أعين الناس طلب منه التخلي عن التوك توك، لكنه الضحية تمسك بمصدر رزقه، فأخرج سلاحا ناريا وتخلص منه.

وأضاف القاتل أنه استولى على التوك توك لبيعه ، لكن الشرطة لاحقته ونجحت فى القبض عليه، وتبخرت أحلامه فى الحصول على الأموال ودخل السجن.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج بإصابة (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بعيار نارى بدائرة القسم، ونقله لأحد المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفى متأثراً بإصابته .

وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقيامه باستقلال المركبة المشار إليها رفقته المجنى عليه بادعاء توصيله وأثناء سيرهما قام بإخراج سلاح نارى "فرد محلى" من طيات ملابسه وإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته واستولى على مركبة "التوك توك" ولاذ بالفرار، كما أمكن ضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار.