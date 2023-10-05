اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار حركة الملاحة بميناءى الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط الأمطار

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:03 ص
استمرار حركة الملاحة بميناءى الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط الأمطار ميناء الإسكندرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرت حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ رغم سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعى ومنتظم.

كما وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ومتابعة الرصدات الجومائية وتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

يشار إلى أن محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي اتخدت كافة الاستعدادات للتعامل مع أية حالات طارئة والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه، وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.


ميناء الإسكندرية

ميناء الدخيلة

حركة الملاحة

سقوط الأمطار

حالة الطقس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة