استمرار حركة الملاحة بميناءى الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط الأمطار

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استمرت حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ رغم سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعى ومنتظم.

كما وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ومتابعة الرصدات الجومائية وتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

يشار إلى أن محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي اتخدت كافة الاستعدادات للتعامل مع أية حالات طارئة والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه، وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.