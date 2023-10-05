استاذ طب العيون يوضح مدى خطورة الإصابة بانفصال الشبكية

كتبت رانيا عامر

انفصال الشبكية أحد أمراض العين التي تؤثر على مستوى رؤيتك وقد يتطور الأمر إلى وضع أكثر خطورة إذا لم يتم علاجها بشكل سريع وهو فقدان البصر، يحدث انفصال الشبكية لطبقة من الأنسجة تُبطن الجزء الخلفي من العين، ويتمثل في انسحاب شبكية العين من الأنسجة التي تدعمها، وقد تشمل أعراض انفصال الشبكية في ظهور ومضات من الضوء أو عوامات أو الرؤية الجانبية.

أكد الدكتور عمرو منير أستاذ العيون بكلية طب سوهاج لـ "اليوم السابع " أن انفصال الشبكية من أمراض العيون الشائعة ولكنها على درجة عالية من الخطورة نظرا لأن الشبكية المنفصلة هى نسيج عصبى ووجود الشبكية فى مرحلة الانفصال فترة من الوقت يجعلها خاضعة للضمور مما يؤدى إلى فقدانها نهائيا .

مفهوم الإصابة بالانفصال الشبكية :

هناك العديد من أنواع الانفصال الشبكى التى تستدعى العلاج فى اسرع وقت ممكن، انفصال الشبكية هو ما يعرف بان الشبكية تنفصل عن النسيج الذى يغذيها بالأوعية الدموية ، والشبكية كما نعرف هى النسيج العصبى الذى من خلاله تنتقل الاشارات العصبية من العين عبر العصب البصرى الى مركز الإبصار فى المخ وبالتالى يتم من خلال المخ الرؤية .

أنواع انفصال الشبكية :

انفصال الشبكية عبارة عن ثلاثة أنواع هامة، النوع الأول هو انفصال الشبكية القطعي ، الثانى انفصال الشبكية نتيجة تجمع سوائل تحت الشبكية ، ثالثا الناتج عن نزع الشبكية من مكانها بسبب وجود تليفات فى الجسم الزجاجي .

انفصال الشبكية القطعى هو النوع الذى يعرف من طوال العيون لان هذا القطع خلال ايام سيبدا السائل الموجود بالجسم الزجاجى فى الدخول بالطبقة بين الشبكية المقطوعة والأوعية الدموفقية التى اسفلها مما تساعد على حدوث الانفصال الشبكى فى وقت سريع .

ويحدث غالبا عند الاصابة بصدمة مباشرة ، واحيانا يحدث أثناء فترة تغيرات الشيخوخة الطبيعية والتى تحدث فى الجسم الزجاجى ، ولكن احيانا اخرى نتيجة انفصال الجسم الزجاجى فى حالة الشيخوخة يؤدى الى حدوث قطع بسيطة فى الشبكية .