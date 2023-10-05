ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن إدارة الإطفاء فى تايوان قولها "إن معظم المصابين يقيمون في مدن على طول الساحل الغربي بما في ذلك تايتشونج وتاينان وكاوشيونج، ومن المتوقع أن يضعف الإعصار مع استمرار تحركه غربا نحو مقاطعتى قوانجدونج وفوجيان في جنوب الصين".

وتقع تايوان في منطقة نشطة للأعاصير المدارية، لكن كوينو هو ثانى إعصار يصل إلى اليابسة خلال أربع سنوات .. وقد ضرب إعصار هايكوي الجزيرة في أوائل سبتمبر الماضى، مما أدى إلى إصابة العشرات.