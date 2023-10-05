إصابة 22 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ، أمام نفق ابو صالح اتجاه محافظة المنيا .

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف ،بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

كما استقبل المستشفى زكريا احمد ثابت 22 سنه ، مصاب جروح وكدمات متفرقه بالجسم، اشرف عبد الله محمود 38 سنه ، مصاب كدمه شديده بالظهر ، محمد عبد المعتمد احمد 35 سنه ، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات ، ياسين فتحي علي 30 سنه ، مصاب اشتباه كسر بالساق الايسر والزراع الايسر، سعودي فتحي علي 28 سنه مصاب جروح وسحجات متفرقه بالجسم، خميس ثابت خليل 34 سنه ، مصاب كدمه شديده بالضلوع وجروح وكدمات، كمال عبد الله محمود 42 سنه ، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالزراع الايمن وجروح وسحجات ، عامر ابراهيم عبد الرسول 42 سنه ، مصاب اشباه كسر بالزراع الايسر وجروح وسحجات ، محمود فتحي علي 38 سنه ، مصاب جروح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، جمال عطا الله محمود 42 سنه ، مصاب اشتباه كسر بالزراع الايمن وجروح وسحجات ، احمد حسن احمد 35 سنه ، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، عصام ثابت خليل 31 سنه

مصاب جرح قطعي بالراس طوالي حوالي جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم عمال مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من المصابين حماده ثابت فهيم 20 سنه ، مصاب اشتباه كسر بالزراع الايسر وجروح وسحجات متفرقه بالجسم، احمد ثابت حسن 54 سنه ، مصاب جروح وسحجات متفرقه بالجسم، مصطفي ثابت حسن 50 سنه ، مصاب جروح وسحجات متفرقه بالجسم ، عبد الناصر ثابت فهيم 49 سنة، مصاب جروح وسجات متفرقه بالجسم ، فارس سيد علي 28، مصاب اشتباه كسر بالزراع الايسر وسجات وكدمات، خليل رجب خليل 35 سنه ، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسري وسحجات وكدمات ، خالد رجب خليل 35 سنة، مصاب جرح قطعي بفروه الراس حوالي 5س وجروح وسحجات، حمدان رجب خليل 28 سنة، مصاب جرح قطعي بفروه الراس حوالي 8 س وجروح وسجات ، حمدي فتحي علي 28 سنة عامل ، جروح وسحجات، سعيد عبد الله 25 سنة، مصاب اشباه كسر بالزراع اليسرى وسحجات وكدمات.