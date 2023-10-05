إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية الفقهاء القبلية التابعة للوحدة المحلية بالفقهاء القبلية ، كما تم إزالة حالة تعدي بقرية الحدادي، وحالة تعدي بقرية أبو أحمد علي، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تابع علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إيقاف وإزالة تخطيط تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 12 قيراط تقريبا بغرض عمل مصنع، كما تم إزالة حالة تعدى ورفع تشوينات بلك على أرض زراعية بعزبة الفار التابعة لقرية كفر العرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعدى على أرض زراعية من المهد بمساحه 5 قيراط، مؤكداً استمرار الحملة بالقرى حتى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
إزالة التعديات على اراضي زراعية على 5 قراريط
إزالة تعدي بسيدي سالم
إزالة تعدي على 12 قيراط
ازالة تعدي على الاراضي الزراعية
تبوير الارض للتعدي عليها
جانب من ازالة التعديات على اراضي زراعية
جانب من ازالة التعديات
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