إرساء الأسس لمستقبل رقمى شامل للجميع على مائدة البنك الدولى فى مراكش

كتب عبد الحليم سالم

تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في مراكش تحديدا يوم الثلاثاء، 10 أكتوبر فعالية تحت عنوان " إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع" ، يتحدث فيها أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ومختار ديوب ، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

وأشار الموقع الرسمي للبنك الدولى انه لم تكن القدرة على التعلم والعمل وإجراء المعاملات رقميًا وعبر شبكة الإنترنت أكثرَ أهميةً من أى وقت مضى للحياة اليومية للأشخاص فى جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من أن الوصول الرقمي الأساسي هو الركيزة الأساسية لمعالجة العديد من التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، فإن ما يقرب من 3 مليارات شخص كانوا لا يزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022، ولا يزال 1.4 مليار شخص لا يمتلكون حسابات مصرفية، ولا يزال 850 مليون شخص ليس لديهم هوية رسمية. وتعيش الغالبية العظمى ممن تعرضوا للإقصاء في البلدان النامية.

ويتطلب تسريع وتيرة الرقمنة مزيدًا من الاستثمار والابتكار وإقامة الشراكات من جانب القطاعين العام والخاص، ومن شأن تعزيز الاتصال بخدمات النطاق العريض، والبنية التحتية العامة الرقمية، والمهارات الرقمية أن يتيح للأجيال القادمة القدرة على المشاركة الكاملة في الاقتصاد العالمي، ومن المقرر أن تناقش هذه الفعالية الركائز الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصادات الرقمية وكيفية تحفيز الإجراءات والاستثمارات من أجل تحقيق المستقبل الرقمي الشامل للجميع.