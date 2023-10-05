إحالة عامل خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة حديد من أحد المحاور بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة حديد من محور بمحافظة الجيزة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى " تيك توك " تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة قطع حديدية أعلى أحد المحاور بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل خردة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمنزله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.