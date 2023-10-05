اليوم السابع
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أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة متعلقات ثمينة من فيلا فى كرداسة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:52 م
أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة متعلقات ثمينة من فيلا فى كرداسة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة فيلا في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا للسرقة في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهمين استولوا على متعلقات ثمينة، ومبلغ مالي من الفيلا، وفروا هاربين. 
 
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين مرتكبي الواقعة، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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