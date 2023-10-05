اليوم السابع
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أسعار الذرة تواصل استقرارها اليوم فى الأسواق

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:31 م
أسعار الذرة تواصل استقرارها اليوم فى الأسواق الذرة الصفراء
كتبت أسماء نصار

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تواصل أسعار الذرة الصفراء استقرارها فى الأسواق المحلية ليسجل كل من الطن البرازيلى والأرجنتيني 10 الاف و 900 والأوكرانى 10 آلاف جنيه.
 
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى مشيرا الى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 133 مليون دولار.
 
وأضاف وزير الزراعة ان الإفراج شمل  175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .
 
وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
 
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف  من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

الزراعة

الاعلاف

الافراج عن الاعلاف

مستلزمات الاعلاف



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