ولاية فيكتوريا الأسترالية تشهد حرائق غابات وفيضانات خلال 24 ساعة

وكالات

بعد أقل من 24 ساعة على فرار السكان من أجزاء بولاية فيكتوريا في أستراليا من حرائق الغابات، حذرت السلطات، يوم الأربعاء، من حدوث فيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تتساقط على ألسنة اللهب وترفع منسوب المياه في الأنهار بالولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، فإن من المتوقع حدوث فيضانات في ظهيرة الأربعاء، في شمال شرق فيكتوريا حين تغمر الأمطار أجزاء من الولاية التي أتت النيران على نحو 17000 هكتار فيها حتى الثلاثاء.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أنقذت فرق التعامل الأولي مزارعا بالمنطقة التي حوصر فيها بعدما قاد سيارته عبر مياه الفيضانات، وفقا لما ذكره ضابط العمليات تيم ويبوش في خدمة الطوارئ بولاية فيكتوريا.

وقال الضابط إن أجزاء من الولاية استقبلت ما يصل إلى 150 ملليمترا من مياه الأمطار، أي ما يقرب من 8 أضعاف متوسط الولاية في سبتمبر، ومن المتوقع هطول المزيد من الامطار يوم الأربعاء.

وقال ويبوش "لحسن الحظ شهدنا سقوط بعض الأمطار على هذين الحريقين".

وأضاف "لكن خلال الأربع وعشرين إلى الثماني وأربعين ساعة المقبلة ستكون السيول والفيضانات النهرية هي الخطر الرئيسي حقا. لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية، يجب على الناس أن يكونوا حذرين".

وتعمل قوات مكافحة الحرائق على احتواء حرائق الغابات في منطقتين بولاية فيكتوريا، لكن السلطات قالت إنه لا يوجد خطر مباشر على السكان.