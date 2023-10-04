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وكيل مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إقرار نتيجة انتخابات اللجان النوعية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:04 م
وكيل مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إقرار نتيجة انتخابات اللجان النوعية المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

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رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، بعد اعتماد نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية، مع الدعوة إلي جلسة تالية في تمام الساعة الحادية عشر يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري.
 
وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، قد أعلن عن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة، في ضوء الإخطارات التي وردت إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من جانب رؤساء الأحزاب إعمالا لقانون اللائحة الداخلية في الفقرة الأولي من المادة 104.
 
ووفقا لـ"أبو شقة"، فقد أخطر رئيس حزب الشعب الجمهوري باختيار الحزب للنائب إيهاب وهبة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة، كما أخطر رئيس حزب الوفد باختبار النائب ياسر الهضيبي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة وطارق عبد العزيز نائبا له.
 
وأشار "أبو شقة" إلى إخطار رئيس حزب المؤتمر باختيار الحزب للنائب عمر صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية وطارق رسلان نائبا له، فضلا عن إخطار رئيس حزب التجمع باختيار الحزب للنائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة وأحمد شعبان نائبا له، واخيرا اخطار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باختيار الحزب للنائب سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية والنائبة سلوي الحداد نائبه له.

الشيوخ

مجلس الشيوخ

الجلسه العامه

بهاء ابو شقه



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