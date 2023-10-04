اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:33 م
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وكيل تعليم الغربية يتابع انضباط العملية التعليمية بمدارس شرق طنطا التعليمية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:46 م
وكيل تعليم الغربية يتابع انضباط العملية التعليمية بمدارس شرق طنطا التعليمية جانب من الجولة
الغربية محمد طارق

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تابع صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة دفرة الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وتفقد عددًا من الفصول والقاعات والمكتبة وغرفة المشاهدة وقاعة الأنشطة.
 
وخلال متابعته للمدرسة، وجه وكيل الوزارة بتعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري والنهوض به، واحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، والعيد القومي لمحافظة الغربية والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام، ثم قام بعدها بتفقد عدد من الفصول والقاعات، مشيداً بتفعيل الأنشطة التربوية وبالانتظام والانضباط والنظافة داخل المدرسة.
 
وخلال متابعته لمدرسة دفرة الرسمية للغات، أشاد "حسن" بالحضور الطلابي المتميز وحسن توزيع العمل والإشراف الجيد، موجهاً بإيفاد المسئول الإعلامي بالمدرسة لاستلام فيديوهات من العلاقات العامة بالإدارة، ليتم عرضها بغرفة المشاهدة على الطلاب، حيث تشتمل هذه الفيديوهات على إنجازات الدولة، المحافظة، ومبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مشيراً إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وموجهاً بمشاهدة القنوات التعليمية والتي تضم أفضل وأمهر المعلمين في جميع المواد.
 
واختتم وكيل الوزارة متابعة المدرسة بتقديم الشكر والتقدير لمديرة المدرسة، للجهد المبذول، وظهور المدرسة بالمظهر اللائق، وتواجد الطلاب بنسبة عالية، بالإضافة إلى حسن الانضباط والنظام، وموجها بتكريمها وإعداد شهادة تقدير من قبل إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

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