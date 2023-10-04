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وزارة العمل: ملتقى توظيف فى الإسكندرية يوفر 9900 فرصة عمل للشباب

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:35 ص
وزارة العمل: ملتقى توظيف فى الإسكندرية يوفر 9900 فرصة عمل للشباب ملتقى توظيف فى الإسكندرية
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم عن تفاصيل افتتاح ملتقى توظيف للشباب نظمته مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وبحضور اللواء خالد جمعه سكرتير عام المحافظة، والذي شارك فيه 33 شركة، لتوفير 9900 فرصة عمل للشباب من الجنسين.
 
كما شهد الملتقى تسليم 141 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، وتضمنت فعاليات الملتقى عرض منتجات خريجي دورات التدريب المهني المجانية بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، كما شمل استخراج شهادة قيد "كعب العمل" إلكتروني لأول مرة بقسم الاستقبال، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" في هذا المجال، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية في تقريره للوزارة، أن الملتقى شهد فقرة للارشاد المهني، وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، ومعرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والذي تفقدها وكيل المديرية والسكرتير العام، ومنوهاً إلى أن الملتقى شهد إقبال كبير من الشباب للحصول على فرص العمل المتاحة والتي تتناسب مع إمكانياتهم وطموحاتهم، ومؤكداً ان المديرية مستمرة في متابعة عمليه تشغيل راغبى العمل في أماكن عملهم من قبل فريق متخصص من الأجهزة التابعة للتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل أماكن عملهم.
 
ملتقى توظيف في الأسكندرية (1)
ملتقى توظيف في الأسكندرية

ملتقى توظيف في الأسكندرية (2)
ملتقى توظيف في الأسكندرية

ملتقى توظيف في الأسكندرية (3)
ملتقى توظيف في الأسكندرية 

ملتقى توظيف في الأسكندرية (4)
ملتقى توظيف في الأسكندرية 

ملتقى توظيف في الأسكندرية (5)
ملتقى توظيف في الأسكندرية 

ملتقى توظيف في الأسكندرية (6)
ملتقى توظيف في الأسكندرية 

ملتقى توظيف في الأسكندرية (7)
ملتقى توظيف في الأسكندرية 

ملتقى توظيف في الأسكندرية (8)
ملتقى توظيف في الأسكندرية

ملتقى توظيف في الأسكندرية (9)
ملتقى توظيف في الأسكندرية

 


وزارة العمل

مديرية العمل بالأسكندرية

كعب عمل

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