وزارة الصحة تكشف أعراض الأنفلونزا الموسمية وتنصح باللقاح لجميع الفئات

قالت وزارة الصحة والسكان أنه عادة ما تأتي الإنفلونزا فجأة، وغالبًا ما يشعر المصابون بها ببعض أو كل هذه الأعراض.
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتمثل الأعراض فى:
1- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة)
2- قشعريرة
3- سعال
4- التهاب بالحلق
5- سيلان أو انسداد الأنف
6- آلام في الجسم أو العضلات
7- صداع تعب وشعور بالإرهاق
8- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال)
ونصحت وزارة الصحة وابسكان بتلقي لقاح الإنفلونزا لكونه يوفر حماية من 4 أنواع فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.
وتابعت : لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات
أعراض الانفلونزا الموسمية
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