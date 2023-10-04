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وزارة الصحة تكشف أعراض الأنفلونزا الموسمية وتنصح باللقاح لجميع الفئات

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:36 ص
وزارة الصحة تكشف أعراض الأنفلونزا الموسمية وتنصح باللقاح لجميع الفئات أعراض الانفلونزا الموسمية
كتب وليد عبد السلام

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 قالت وزارة الصحة والسكان أنه عادة ما تأتي الإنفلونزا فجأة، وغالبًا ما يشعر المصابون بها ببعض أو كل هذه الأعراض.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تتمثل الأعراض فى: 
 
 1- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة) 
2- قشعريرة
3-  سعال
 4- التهاب بالحلق 
5- سيلان أو انسداد الأنف
 6- آلام في الجسم أو العضلات
 7- صداع تعب وشعور بالإرهاق
 8- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال)
 
ونصحت وزارة الصحة وابسكان بتلقي لقاح الإنفلونزا لكونه يوفر حماية من 4 أنواع فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم.
 
وتابعت : لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات
 
أعراض الانفلونزا الموسمية
أعراض الانفلونزا الموسمية

 


الصحة

الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية

اعراض الانفلونزا



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