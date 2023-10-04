اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:40 م
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نقابة العاملين بمحافظة الإسكندرية تعلن تأييدها للرئيس السيسى.. فيديو

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:00 م
نقابة العاملين بمحافظة الإسكندرية تعلن تأييدها للرئيس السيسى.. فيديو علاء احمد تمام رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحافظة الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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أعلن علاء أحمد تمام رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحافظة الإسكندرية، التابعة للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، تأييد النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة .
 
وأضاف علاء تمام لـ"اليوم السابع"، أن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما لمسيرة البناء التي تتم في عهده، ومنها اهتمام الرئيس بالعاملين في الدولة، والعمل على زيادة المرتبات للقطاع الإداري بالدولة، وأيضا العمالة غير المنتظمة .
 
وأضاف رئيس نقابة العاملين بمحافظة الإسكندرية، أن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب دعم التنمية والاستقرار في جميع المجالات، وزيادة الإنتاج للعاملين في الدولة في القطاعين العام والخاص.
 
 
 
 

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