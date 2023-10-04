نشرة الحوادث.. ضبط 169 سلاحا ناريا بحملات مكبرة وضبط عصابة سرقة كابلات الكهرباء

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم القبض علي سيدتين بتهمة تزوير الأوراق في الاسكندرية، وضبط 169 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية.



تزوير أوراق نجحت الداخلية في ضبط سيدتين بالإسكندرية لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.



الشروع في القتل

نجحت أجهزة الأمن في القبض علي موظف بشركة ملابس بعد شروعه في قتل صاحب الشركة التي يعمل بها بدافع السرقة في عابدين.



تاجر عمله تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة جمصة) حال استقلاله سيارة بدون رخصتى "قيادة وتسيير" وعثر بحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").



لصوص الكابلات نجحت الداخلية فى ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 500 كيلو جرام "مجهولة المصدر" - 2 منشار حدادى) واعترفا بسرقتها من داخل موقع شركة للإنشاءات والتشييد بأسلوبى "المغافلة والقطع" باستخدام الأدوات المضبوطة، بدائرة قسم المقطم.



التسول تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل يجبر الأطفال علي التسول بدائرة قسم بولاق الدكرور، ووجد مع المتهم طفلين يجبرهما علي التسول.