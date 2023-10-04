اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نشاط للرياح وأمطار ببعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:17 ص
نشاط للرياح وأمطار ببعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 إلى الإثنين 9 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:
 

الأربعاء 4 أكتوبر والخميس 5 أكتوبر 2023

-يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
-تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
 
-شبورة مائية (من 4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
 
-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 
-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 
 

الجمعة 6 أكتوبر 2023

-فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
 
-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 
 

السبت 7 أكتوبر إلى الإثنين 9 أكتوبر 2023

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4/10/2023 فى مصر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:00 ص

أمطار خفيفة ورياح على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:19 ص

حالة الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:00 ص

أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة حالة الطقس "فيديو"

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:53 م

انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة