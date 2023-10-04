نشاط للرياح وأمطار ببعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 إلى الإثنين 9 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:

الأربعاء 4 أكتوبر والخميس 5 أكتوبر 2023

-يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

-تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

-شبورة مائية (من 4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الجمعة 6 أكتوبر 2023

-فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

السبت 7 أكتوبر إلى الإثنين 9 أكتوبر 2023

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.