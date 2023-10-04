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نجوى إبراهيم بالندوة التثقيفية: حكيت لأولادى وأحفادى عن نصر أكتوبر بكل سعادة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:38 م
نجوى إبراهيم بالندوة التثقيفية: حكيت لأولادى وأحفادى عن نصر أكتوبر بكل سعادة نجوى إبراهيم
كتب أحمد عرفة

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قالت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، إن جيش مصر دعم طل المهمات والذخيرة الحية والأسلحة والدبابات والقوارب المطاطية بالأفلام التى وثقت حرب أكتوبر: «من فترة روحت أشوف المتحف القومى الحربى، ولفت نظرى كم كبير من القاعات اللى بتقدم الكثير من المقتنيات للجيش المصرى وجيش الأسرة الإسرائيليين، ولفت نظرى الدبابات، ولقيت دبابة كاكى ودبابة زيتونى، وواحدة ماسورة المدفع باصة للأرض وواحدة رافعة راسها لفوق، ولما سألت قالولى ده رمز للنصر والهزيمة».

وأضافت نجوى إبراهيم، خلال حديثها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، المذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": "أحكى لأولادى عن نصر أكتوبر وبحكى دلوقتى وأنا سعيدة لأحفادى عن النصر".

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