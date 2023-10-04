"مياه الإسكندرية" تشارك فى مؤتمر مصر الدولى لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى

شاركت شركة مياه الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى لتكنولوچيا المياه والصرف الصحي والمقام فى الفترة من 1-3 أكتوبر بمركز مصر الدولى للمعارض بالتجمع بالقاهرة، والتى تنظمه مجموعة إكسبوتيك العالمية، بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتحت رعاية مجلس الوزاراء ، وزارة الإسكان ، شئون البيئة، والتعاون الدولى.

يأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما تعتبر هذه الشراكة منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي وإعاده تدوير المخلفات والطاقة النظيفة وتحلية المياه والحفاظ على البيئة.

وفي كلمة للمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية والتى أشاد فيها بسعادته لإقامة مثل هذه المؤتمرات والمعارض تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار الى أن الهدف من حضور المؤتمر هو تبادل الخبرات، والإطلاع علي كل ماهو جديد في قطاع المياه والصرف الصحى بين الشركات، سواء من خلال الموردين أو الشركات المنتجة للمياه، والتعرف علي أحدث الأبحاث والتكنولوچيا الجديدة، وكيفية الإستغلال الأمثل لكل قطرة مياه وإكتشاف طرق علمية حديثة للتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي بما لا يؤثر علي البيئة المحيطة وحفاظاً علي أرواح المواطنين.

كما أشاد بالعديد من المشروعات التي تشهدها الشركة القابضة في مناطق عدة سواء في المحسمة، وبحر البقر، ومشروع الدلتا الجديدة بالإسكندرية والذى يمثل 7.5 مليون متر مكعب معالجة للمياه والإستفادة منها في زراعة أكثر من مليون ونصف فدان، كما نفخر بالإنجازات الغير مسبوقة فى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال ال 9 سنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة تغطية مياه الشرب 99% ، وزيادة نسبة تغطية الصرف من 12 % إلي 67 % علي مستوى الجمهورية، مما يعد إنجازا كبيرا جدا.