وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء - أنه تم استدعاء السفير المولدوفي لدى روسيا، وتقديم احتجاج شديد اللهجة للجانب المولدوفي في ما يتعلق بالاضطهاد السياسي المستمر لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا.

وأوضحت الوزارة أن آخر مظاهر هذا الاضطهاد قرار طرد رئيس وكالة أنباء "سبوتنيك مولدوفا" فيتالي دينيسوف، من البلاد في 13 سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه تم حظر دخول عدد من الأشخاص المرتبطين مباشرة بتقييد حرية التعبير وحقوق الصحفيين الروس في مولدوفا إلى روسيا.